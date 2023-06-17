Байкальская отшельница предсказала будущее России и СВО: будут на коленях просить

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Байкальская отшельница Любовь Мореходова предсказала будущее России. По словам женщины, врагам российской стороны придётся на коленях молить о прощении.

Фото: 9111.ru

Отшельница считает, что пировать тем, кто пытается уничтожить Россию, осталось недолго.

"Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать ещё много веков. Никто её не победит", — рассказала Мореходова в программе "Прямой эфир".

По словам женщины, Россия победит в конфликте и удачно завершит спецоперацию. Страна будет жить счастливо, подытожила отшельница.

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