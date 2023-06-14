США могут предложить Украине «израильскую модель сотрудничества» без вступления в НАТО

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Администрация президента США Джо Байдена может предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества без вступления страны в НАТО. Об этом сообщает The New York Times.

Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos

Данная модель подразумевает "10-летние обязательства в области безопасности". Тем не менее, убеждены журналисты, данный вариант не устраивает президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что безопасность может гарантировать только членство в НАТО.

Напомним, в апреле 2023 года Вашингтон выступил против принятия дорожной карты для вступления Украины в альянс. Что касается киевского режима, то он рассчитывает получить приглашение в организацию на саммите, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.