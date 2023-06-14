Администрация президента США Джо Байдена может предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества без вступления страны в НАТО. Об этом сообщает The New York Times.
Данная модель подразумевает "10-летние обязательства в области безопасности". Тем не менее, убеждены журналисты, данный вариант не устраивает президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что безопасность может гарантировать только членство в НАТО.
Напомним, в апреле 2023 года Вашингтон выступил против принятия дорожной карты для вступления Украины в альянс. Что касается киевского режима, то он рассчитывает получить приглашение в организацию на саммите, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
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