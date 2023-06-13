Лукашенко заявил, что Белоруссия получила бомбы, мощь которых превосходит бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки

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Александр Лукашенко рассказал, что из России в Белоруссию доставлено ядерное оружие, которое в состоянии уничтожить огромное число людей.

Фото: mil.ru

Президент Белоруссии в беседе с российской телеведущей Ольгой Скабеевой объяснил, что возглавляемая им страна теперь располагает оружием, в три раза превосходящим по мощности бомбы, упавшие на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Он отметил, что имеющиеся в Белоруссии бомбы и ракеты могут мгновенно убить миллион человек.

Ранее Александр Лукашенко заверил, что сам настоял на размещении ядерного оружия в Белоруссии.

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