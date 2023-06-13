Александр Лукашенко рассказал, что из России в Белоруссию доставлено ядерное оружие, которое в состоянии уничтожить огромное число людей.
Президент Белоруссии в беседе с российской телеведущей Ольгой Скабеевой объяснил, что возглавляемая им страна теперь располагает оружием, в три раза превосходящим по мощности бомбы, упавшие на японские города Хиросиму и Нагасаки.
Он отметил, что имеющиеся в Белоруссии бомбы и ракеты могут мгновенно убить миллион человек.
Ранее Александр Лукашенко заверил, что сам настоял на размещении ядерного оружия в Белоруссии.
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