Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в медучреждении Милана.
Как сообщает Corriere della Sera, Берлускони умер в больнице Сан-Раффаэле. Отмечается, что политик, страдающий хроническим миеломоноцитарным лейкозом, был госпитализирован 9 июня.
В статье подчёркивается: весной он уже проходил 45-дневное лечение в этой организации. Медики выписали Берлускони 19 мая, однако в пятницу ему пришлось вернуться в палату.
"Сильвио Берлускони скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Бывшему премьеру, лидеру Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет", — сказано в материале.
По данным La Repubblica, хронический миеломоноцитарный лейкоз стал причиной смерти Берлускони.
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