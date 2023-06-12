США не оставляют попыток отвернуть Китай от России, за что прилюдно получат "по носу", заявил военный аналитик Виктор Баранец, говоря о предстоящем визите в Пекин госсекретаря Штатов Энтони Блинкена.
Вашингтон призывает Китай перейти на сторону коллективного Запада в вопросе противостоянии с Россией, однако, получает отпор.
"В свою очередь, китайцы, даже дипломаты, в публичном пространстве достаточно резко выступают против американцев. Китай щёлкает США по носу, требуя не учить его жизни", — пояснил аналитик "ПолитРоссии".
Баранец уверен, что очередной визит Блинкена в Пекин в конце июня заведомо провален.
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