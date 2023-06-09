Генерал ВСУ Валерий Залужный отстранён от командования наступлением. Сейчас манёврами украинской армии руководит командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на источник в администрации Офиса президента Украины.
Главком докладывает общую обстановку ситуации, но всё оперативное управление контрнаступлением передано Сырскому.
Кроме того, глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой он обсуждает ситуацию на фронте вместе с начальником оперативного управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским и Сырским. Залужного на фотографии нет.
"Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча", — написал лидер Незалежной.
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