Главком Залужный отстранён от командования, наступлением ВСУ руководит генерал Сырский

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Генерал ВСУ Валерий Залужный отстранён от командования наступлением. Сейчас манёврами украинской армии руководит командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на источник в администрации Офиса президента Украины.

Фото: https://t.me/stranaua

Главком докладывает общую обстановку ситуации, но всё оперативное управление контрнаступлением передано Сырскому.

Кроме того, глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой он обсуждает ситуацию на фронте вместе с начальником оперативного управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским и Сырским. Залужного на фотографии нет.

"Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча", — написал лидер Незалежной.