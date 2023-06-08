Fronda: польский генерал Скшипчак назвал дату начала контрнаступления Украины

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В интервью для Fronda польский генерал Вальдемар Скшипчак высказал мнение, что текущие события на фронте являются прелюдией к контрнаступлению ВСУ и что главная атака ещё предстоит.

Фото: РИА Новости

Скшипчак утверждает, что украинская армия проводит отвлекающие маневры, чтобы сбить с толку ВС РФ в преддверии "главного удара". По его мнению, контрнаступление начнётся 15 июня. Генерал подчёркивает, что украинцы должны сделать хоть что-то до саммита НАТО. Он убеждён, что Зеленскому необходимо убедить Запад в своей способности победить Россию.

Скшипчак отмечает, что для Киева важно показать миру, что украинская армия способна противостоять русским и использовать предоставленное НАТО и другими странами вооружение. Он считает, что если Украина не достигнет впечатляющего успеха до саммита, то это может вызвать сомнения в её возможностях и способностях.