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ВЗГЛЯД: жители Польши готовятся к бегству на случай войны с Россией

1:17
Мир

Польша стремительно закупает оружие ради "сдерживания России". Однако для этого нужна не только техника, но и люди, которые не готовы сражаться за амбиции местной власти.

ВЗГЛЯД: жители Польши готовятся к бегству на случай войны с Россией
Фото: w-dog.ru

По словам историка Пшемыслава Пясты, поставка очередной партии истребителей МиГ-29 на Украину может спровоцировать конфликт Варшавы и Москвы, о котором так долго мечтала Польша.

"Мы, правда, вряд ли таковой переживем, но зато войдём в историю как "моральные победители". В собственных глазах. Потому что для тех, кто выживет, мы будем напоминать скорее не Антигону Софокла, а птиц додо", — цитирует мнение эксперта газета ВЗГЛЯД.

Польский политолог Матеуш Пискорский убеждён, что большинство жителей Польши покинет страну в случае полномасштабной войны с Россией. Уже на следующий день все переедут на территорию Германии, считает он.

"Никому неохота воевать за чужие интересы. Никто и не будет", — заявил аналитик.

Профессор Пётр Длугош подчеркнул, что украинский конфликт оказывает серьёзное влияние на польское общество. Поляки опасаются, что уровень жизни станет ещё хуже, и этот страх вызывает большой стресс.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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