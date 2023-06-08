Польша стремительно закупает оружие ради "сдерживания России". Однако для этого нужна не только техника, но и люди, которые не готовы сражаться за амбиции местной власти.
По словам историка Пшемыслава Пясты, поставка очередной партии истребителей МиГ-29 на Украину может спровоцировать конфликт Варшавы и Москвы, о котором так долго мечтала Польша.
"Мы, правда, вряд ли таковой переживем, но зато войдём в историю как "моральные победители". В собственных глазах. Потому что для тех, кто выживет, мы будем напоминать скорее не Антигону Софокла, а птиц додо", — цитирует мнение эксперта газета ВЗГЛЯД.
Польский политолог Матеуш Пискорский убеждён, что большинство жителей Польши покинет страну в случае полномасштабной войны с Россией. Уже на следующий день все переедут на территорию Германии, считает он.
"Никому неохота воевать за чужие интересы. Никто и не будет", — заявил аналитик.
Профессор Пётр Длугош подчеркнул, что украинский конфликт оказывает серьёзное влияние на польское общество. Поляки опасаются, что уровень жизни станет ещё хуже, и этот страх вызывает большой стресс.
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