Аналитик Перенджиев допустил ввод ВС Польши на Украину после провального наступления ВСУ

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На данный момент военнослужащие Польши воюют на стороне украинской армии неофициально, однако в скором времени ситуация может измениться. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев.

Фото: army. mil

По его мнению, в случае провального наступления ВСУ Украина будет готовить следующий удар уже с польскими солдатами.

"Для того, чтобы начать новое контрнаступление после провала этого, будут вводить польские войска", — указал аналитик в беседе "Лентой.ру".

Группировка ВСУ на протяжении длительного времени несёт большие потери, которые необходимо восполнять. Киев пытается восстановить свою армию не только тотальной мобилизацией, но и с помощью резервов самой Польши, отметил политолог.

"В итоге, думаю, в новом контрнаступлении просто увеличится процент граждан Польши на поле боя. Теперь мы вступаем в прямое противостояние с НАТО, где авангардом идёт Польша", — подчеркнул Перенджиев.