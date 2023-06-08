Депутат Морозов: если НАТО введёт свои войска на Украину, Россия сделает то же самое

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Введение сил НАТО на Украину под каким бы то ни было предлогом будет означать, что Альянс стал непосредственным участником конфликта. В связи с этим Россия будет вынуждена поступить аналогично, развернув боевые действия на территории стран-участников. Об этом предупредил депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.

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Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в разговоре с газетой Guardian высказал мнение, что отдельные члены Альянса могут пожелать ввести свои подразделения на Украину " в частном порядке" в том случае, если Киев не получит предложение о вступлении в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.

"Очевидно, что посылка войск под любым предлогом и с любыми названиями — это прямое участие данных стран в вооружённом конфликте. Нам не оставят выбора: придётся зеркально переносить боевые действия на территории стран, которые направят свои войска", — сказал Морозов в беседе с РИА Новости.

Депутат добавил, что такая недальновидность со стороны властей стран Балтии кажется ему удивительной, ведь такой шаг может в одночасье покончить с их "государственностью".

Морозов подчеркнул, что подобные идеи напоминают ему "бред политического пенсионера", и выразил надежду, что дальше "больных фантазий" они не пойдут.