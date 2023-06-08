Politico: коллективный Запад не готов предоставить Украине требуемые ею гарантии безопасности

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Украинское правительство продолжает настаивать на обязательных гарантиях безопасности со стороны государств НАТО, но они не готовы дать их киевскому режиму. Корреспонденты газеты Politico пишут об этом, ссылаясь на собственный дипломатический источник.

Фото: commons.wikimedia. org

Собеседник информационного издания сообщил, что в Военном альянсе по-прежнему наблюдаются расхождения мнений по поводу должной реакции на требование украинских властей о присоединении к НАТО.