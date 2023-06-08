Представитель РФ Шульгин назвал иск Украины по Крыму и Донбассу в суде ООН противоречащим здравому смыслу

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Представитель РФ Александр Шульгин выступил с заявлением о том, что иск Украины к России в Международный суд ООН является неприемлемым. Он основан на неверной трактовке права, на ложной информации и противоречит здравому смыслу, сообщает РИА Новости.

Фото: Официальная страница ООН

Шульгин выразил мнение о том, что иск киевского режима должен быть отклонён.

Напомним, иск в отношении РФ в Международный суд ООН украинская сторона подала в начале 2017 года. Киев потребовал признать действия Москвы на территории Донбасса нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. При этом действия России в Республике Крым Киев оценивает как нарушающие Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.