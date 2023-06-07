Захарова: Польша стремится за счёт Украины уничтожить Россию как независимое государство

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Власти Польши в настоящее время активно пытаются решить за счёт Украины задачу стратегического характера — уничтожить Россию как независимое государство.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала таким образом недавнее заявление главы польского правительства Матеуша Моравецкого.

Премьер Польши 2 июня выразил мнение о том, что происходящие на территории Украины события дают реальные шансы на изменение геополитической карты Европы.

Украина получит в результате свободу и суверенитет, Польша — безопасность на государственных границах, а Евросоюз — столетия мира без угрозы российского империализма, констатировал Моравецкий.