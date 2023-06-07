Власти Польши в настоящее время активно пытаются решить за счёт Украины задачу стратегического характера — уничтожить Россию как независимое государство.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала таким образом недавнее заявление главы польского правительства Матеуша Моравецкого.
Премьер Польши 2 июня выразил мнение о том, что происходящие на территории Украины события дают реальные шансы на изменение геополитической карты Европы.
Украина получит в результате свободу и суверенитет, Польша — безопасность на государственных границах, а Евросоюз — столетия мира без угрозы российского империализма, констатировал Моравецкий.
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