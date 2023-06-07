Журналист Die Welt* Шильтц: Запад настроен на "ампутированную Украину"

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Немецкий журналист Кристоф Шильтц заявил, что восстановление переговорного процесса о перемирии зависит только от лидеров западных стран. Об этом написали в Die Welt*.

Фото: zen.yandex.ru

Вместе с этим публицист указал на ложность официальных заявлений Запада о суверенной Украине. Решение о запуске диалога принимают руководитель Штатов Джо Байден, главы британских, французских и немецких правительств, отметил Шильтц.

"Главный вопрос — какую цену Киеву и Западу придётся заплатить за мирные переговоры", — добавил журналист.

По его словам, большая часть членов Европейского союза и военно-политического блока НАТО не станут ждать возвращения территорий под контроль Киева. Публицист подчеркнул, что западные чиновники настроены на "ампутированную Украину".

Также в издании заявили, что Киев не станет частью ЕС или альянса в ближайшие 15-20 лет.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.