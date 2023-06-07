В МИД РФ объяснили, почему Киев шантажирует страны Запада

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему Украина прибегает к шантажу мирового сообщества.

Фото: lenta.ru

Дело в том, что киевский режим не сможет продержаться против России без финансовой и военной поддержки со стороны стран НАТО. Именно поэтому Киев уже давно использует метод шантажа.

Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Ее целью является защита жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.