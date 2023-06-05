Вступление Швеции в НАТО неизбежно: на данный момент Турцию, которая выступает против присоединения государства к альянсу, пытается подкупить Запад, предложив "высокую цену".
Как предполагает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов, Анкара может разрешить вступление Стокгольма в НАТО во время саммита альянса в Вильнюсе. Он пройдёт в период с 11 по 12 июля.
"На самом саммите мы можем действительно услышать заявление Турции, что претензий к Швеции больше нет, что она "выполнила домашнее задание", и в этой связи у Турции больше нет оснований блокировать ее заявку".
Напомним, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Стамбуле с целью обсудить процесс вступления Швеции в НАТО.
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