Суслов: Швеция в любом случае пополнит ряды НАТО

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Вступление Швеции в НАТО неизбежно: на данный момент Турцию, которая выступает против присоединения государства к альянсу, пытается подкупить Запад, предложив "высокую цену".

Фото: www.nkibrics.ru

Как предполагает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов, Анкара может разрешить вступление Стокгольма в НАТО во время саммита альянса в Вильнюсе. Он пройдёт в период с 11 по 12 июля.

"На самом саммите мы можем действительно услышать заявление Турции, что претензий к Швеции больше нет, что она "выполнила домашнее задание", и в этой связи у Турции больше нет оснований блокировать ее заявку".

Напомним, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Стамбуле с целью обсудить процесс вступления Швеции в НАТО.