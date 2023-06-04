Зеленский рассказал, как России удаётся обходить западные санкции

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Владимир Зеленский обвинил зарубежные страны в том, что они помогают России обходить санкции.

Фото: lentka.com

Президент Украины заявил, что ГУР помогло ему проанализировать методы обхода антироссийских санкций. Он отметил, что России помогают "разные страны и разные компании", без помощи которых, по словам украинского лидера, РФ не смогла бы производить ракеты.

"К сожалению, государству-террористу удается использовать технологии мира через сеть поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы", — сказал глава Украины в своём вечернем обращении.

Он пообещал сделать так, чтобы в российском оружии не было продукции иностранного производства.

Ранее Зеленский заявил, что будет бороться со странами, помогающими России.