Владимир Зеленский обвинил зарубежные страны в том, что они помогают России обходить санкции.
Президент Украины заявил, что ГУР помогло ему проанализировать методы обхода антироссийских санкций. Он отметил, что России помогают "разные страны и разные компании", без помощи которых, по словам украинского лидера, РФ не смогла бы производить ракеты.
"К сожалению, государству-террористу удается использовать технологии мира через сеть поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы", — сказал глава Украины в своём вечернем обращении.
Он пообещал сделать так, чтобы в российском оружии не было продукции иностранного производства.
Ранее Зеленский заявил, что будет бороться со странами, помогающими России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.