Зеленский пообещал бороться со странами, которые помогают России обойти санкции

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинский лидер Владимир Зеленский предупредил руководителей стран, которые помогают России не соблюдать санкционный режим, что начнёт бороться с ними.

Фото: ya.ru

"Думаю, я начну публично бороться с государствами, которые помогают обходить санкции", — заявил президент во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом.

Вместе с этим глава Украины счёл парадоксом ситуацию, при которой одни страны намерены увеличивать производство ракет для противовоздушной обороны Киева, в то время как другие государства поддерживают Москву.

"Какая-то ерунда происходит", — заключил Зеленский.

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