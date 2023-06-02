Украинский лидер Владимир Зеленский предупредил руководителей стран, которые помогают России не соблюдать санкционный режим, что начнёт бороться с ними.
"Думаю, я начну публично бороться с государствами, которые помогают обходить санкции", — заявил президент во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом.
Вместе с этим глава Украины счёл парадоксом ситуацию, при которой одни страны намерены увеличивать производство ракет для противовоздушной обороны Киева, в то время как другие государства поддерживают Москву.
"Какая-то ерунда происходит", — заключил Зеленский.
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