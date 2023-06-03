Депутат Госдумы Шеремет прокомментировал заявление министра обороны Британии о захвате Крыма

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Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал высказывание главы оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса о возможном захвате полуострова военными ВСУ. Российский парламентарий заявил, что это фантазии и "политическая слепота", пишет РИА Новости.

Фото: Вадим Савицкий

Уоллес выступил ранее с заявлением о том, что укронацисты успешно захватят Крым уже в этом году, если иссякнут военные возможности России. Шеремет назвал британского министра "недалёким человеком, не видящим ничего дальше собственного носа".

"Пусть лучше занимаются своими внутренними проблемами, а за нас переживать не нужно, — констатировал российский депутат. — Они очень предсказуемы, поэтому считаю, что такие громкие заявления ими делаются перед большим провалом".

Россия отразит все попытки агрессии и защитит свои территории, резюмировал Шеремет.