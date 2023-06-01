Военкор Юрий Котенок: Крымский мост — сакральная цель для укронацистов

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил накануне с заявлением о том, что киевский режим в обязательном порядке пойдёт на использование ракет Storm Shadow британского производства для нанесения массированных ударов по Крымскому мосту.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский военкор Юрий Котенок назвал попытку очередной атаки укронацистов вполне реальной. Речь идёт в данном случае о "сакральной" их цели, полагает эксперт.

"Это же символ возвращения Крыма на свою историческую родину, — отметил Котенок. — С точки зрения украинских манкуртов и перевёртышей, этот символ должен быть обязательно поражён и уничтожен".

Военкор выразил мнение о том, что боевики ВСУ непременно предпримут попытки добиться своего.