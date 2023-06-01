Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил накануне с заявлением о том, что киевский режим в обязательном порядке пойдёт на использование ракет Storm Shadow британского производства для нанесения массированных ударов по Крымскому мосту.
Российский военкор Юрий Котенок назвал попытку очередной атаки укронацистов вполне реальной. Речь идёт в данном случае о "сакральной" их цели, полагает эксперт.
"Это же символ возвращения Крыма на свою историческую родину, — отметил Котенок. — С точки зрения украинских манкуртов и перевёртышей, этот символ должен быть обязательно поражён и уничтожен".
Военкор выразил мнение о том, что боевики ВСУ непременно предпримут попытки добиться своего.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.