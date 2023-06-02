Жительница Киева призвала увезти ЗРК Patriot на Западную Украину из-за плохого сна

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Жительница Киева задала местной власти один вопрос, который мучает её уже долгое время. Она интересуется: можно ли увезти зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot на Западную Украину, так как киевляне не могут выспаться.

Фото: armenianreport.com

"Можно этот грёбаный "Патриот" забрать на неделечку на Западную Украину? Ничего личного — просто выспаться. Пусть не поспят немного они, а то слишком расслабленно себя чувствуют", — указала девушка в социальной сети.

Киевлянка также выразила надежду на то, что "доблестная страна" не вызовет её на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) за это желание, потому что "маразма уже и так хватает".