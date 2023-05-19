Шурыгин заявил об отправке в Рамштайн гробов после удара по ЗРК Patriot в Киеве

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В результате ракетного удара ВКС РФ в Киеве был поражён зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Все повреждённые элементы сразу же направили в США, а несколько гробов поехали на базу Рамштайн. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин со ссылкой на свои источники.

Фото: armenianreport.com

"Пентагон сразу же провёл совещание о том, что нужно немедленно восстанавливать боеспособность батареи, поскольку это страшно ударило по имиджу ЗРК", — указал он.

Эксперт подчеркнул, что под удар российской ракеты "Кинжал" попали пусковые установки и радары двух батарей ЗРК Patriot. Всего Украине были переданы четыре батареи: две поставили США, а ещё две — Германия и Голландия. Общее количество пусковых установок составило 16 единиц. Однако какой именно комплекс был поражён 16 мая остаётся неизвестным.

Шурыгин отметил, что восстановить боеспособность ЗРК удалось за счёт разукомплектования оставшихся двух батарей.

Более того, Запад пообещал компенсацию семьям пострадавших военнослужащих. Однако здесь речь идёт совсем не про украинцев. Системами Patriot в Киеве управляют американские специалисты, некоторые их которых погибли 16 мая.

"На следующий день после того, как был нанесён удар, "труповозки" прошли через границу в Рамштайн", — рассказал Шурыгин в эфире программы "Формула смысла".