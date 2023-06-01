Политолог Колчин: ЗРК "Тор" защитит Крымский мост от британских ракет Storm Shadow

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут применить британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту. При помощи подобных "угроз" в адрес России представители киевского режима пытаются создать некий победный образ ВСУ и показать украинцам, что Незалежная способна предпринять эффективные меры против своего противника. Таким мнением поделился эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Пётр Колчин в беседе с Pravda.Ru.

Фото: moscow-dvorik.com

"Дипломатические условности в сфере применения иностранного вооружения сильно ограничивают Киев", — указал он.

Применение ракет Storm Shadow против Крымского моста вызовет огромный резонанс среди стран коллективного Запада. Однако даже британские снаряды не способны разрушить российский объект, поскольку системы противовоздушной обороны (ПВО) надёжно защищают полуостров, добавил Колчин.

Например, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор" способен противостоять любым ракетным атакам, подчеркнул политолог. Система обнаруживает до 48 воздушных целей на расстоянии 32 километра, сопровождает 10 из них, распределяя по степени угрозы. Более того, ракеты "Тора" не восприимчивы к радиоэлектронному противодействию.

Однако не исключено, что ВСУ попытаются атаковать российские объекты, которые имеют определённую идеологическую ценность.

"Теракт на Крымском мосту, обстрелы мирных объектов в Белгородской области — яркое тому подтверждение", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Несмотря на многочисленные провокации со стороны Украины Россия не будет отвечать аналогичным образом, убеждён Колчин. Спецоперация российской армии не предусматривает террористических методов, которыми пользуется Киев, заключил политолог.