С утра в четверг, 1 июня, ощутимо усилилась работа авиации и артиллеристов киевского режима на направлении Орехов-Пологи под Запорожьем.
Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что укронацисты сейчас активно продолжают концентрировать там живую силу и военную технику. Военнослужащие российской армии нанесли серию мощных ударов по населённым пунктам Орехово, Степное, Темировка, Новоандреевка, Новоданиловка, Гуляйполе, Малая Токмачка и Ольговское.
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