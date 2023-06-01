Боевики ВСУ активизировались под Запорожьем

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С утра в четверг, 1 июня, ощутимо усилилась работа авиации и артиллеристов киевского режима на направлении Орехов-Пологи под Запорожьем.

Фото: СмК

Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что укронацисты сейчас активно продолжают концентрировать там живую силу и военную технику. Военнослужащие российской армии нанесли серию мощных ударов по населённым пунктам Орехово, Степное, Темировка, Новоандреевка, Новоданиловка, Гуляйполе, Малая Токмачка и Ольговское.