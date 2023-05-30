Батальон «Запад-Ахмат» контролирует Орехово-Положское направление в Запорожье

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На Орехово-Положском направлении в Запорожской области батальон "Запад-Ахмат" организовал целые подземные лабиринты. Бойцы ориентируются там уже с закрытыми глазами, пишет военный эксперт Борис Рожин.

Фото: redstar.ru

По его словам, подразделение беспрерывно несёт на этом направлении боевое дежурство. Без наблюдения не остаётся ни один участок на линии фронта. Российские военные уверенно ведут огонь из хорошо укреплённых позиций.