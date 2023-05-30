На Орехово-Положском направлении в Запорожской области батальон "Запад-Ахмат" организовал целые подземные лабиринты. Бойцы ориентируются там уже с закрытыми глазами, пишет военный эксперт Борис Рожин.
По его словам, подразделение беспрерывно несёт на этом направлении боевое дежурство. Без наблюдения не остаётся ни один участок на линии фронта. Российские военные уверенно ведут огонь из хорошо укреплённых позиций.
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