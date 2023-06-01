Полковник США Макгрегор: американские власти заблуждаются, считая Россию слабой

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Американские власти, рассуждая о ситуации в России, руководствуются "надменностью" и "самообманом". Такое мнение выразил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, многие политики на Западе убеждены в том, что Россия — это государство со слабой экономикой, а граждане этой страны готовятся к бунту. Как подчеркнул Макгрегор, американцы, у которых есть хотя бы "половина мозга", не должны верить подобным заявлениям.

"Эти убеждения широко распространены, и ничто из этого не является правдой", — отметил экс-советник главы Пентагона в эфире Judging Freedom.

Он добавил, что Россия смогла сформировать надёжную экономику. Страна богата разнообразными ресурсами, благодаря которым сможет "продержаться очень долго", уточнил полковник.

Макгрегор считает, что многие американцы не понимают, как сильно изменилась Россия за последние годы. Сейчас РФ обладает мощным военным потенциалом, о котором США могут только мечтать, резюмировал полковник.