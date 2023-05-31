Молдаване просят ЕС не поддерживать режим Санду

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Сегодня, 31 мая, на главных улицах Кишинева можно было наблюдать людей, которые носили футболки с английскими надписями, выражающими поддержку антинародному режиму Майи Санду в Молдавии со стороны Европы. Некоторые граждане также привязывали белые ленты к своим рукам в знак протеста, сообщает EADaily.

Фото: Katerina Sulova/CTK

Эта акция проводится в преддверии саммита Европейского политического сообщества, запланированного на 1 июня в столице Молдавии. На футболках написано на английском языке следующее:

"Европа, ваша поддержка Майи Санду означает поддержку преследования оппозиции и независимых СМИ, отмену свободных выборов, аресты оппозиционных политиков".

На данный момент никакая общественная или политическая организация не объявила о своей причастности к организации данного флешмоба.