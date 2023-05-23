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Майя Санду пообещала арестовать президента РФ Владимира Путина

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Мир

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Владимир Путин будет сразу же арестован, если появится в республике, сообщает EADaily.

Майя Санду пообещала арестовать президента РФ Владимира Путина
Фото: Kremlin.ru

В интервью Euronews Romania глава Молдавии рассказала, что Кишинёв готов выполнить решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест главы РФ.

Она отметила, что Украина пока держит армию РФ подальше от границ Молдавии.

"Мы осуждали российскую агрессию с первого дня войны, мы решительно говорили о том, что Россия хочет свержения конституционного строя в Республике Молдавия", — сказала Санду, пообещав арестовать Владимира Путина, как только он приедет в республику.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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