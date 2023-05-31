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AT: Россия нанесла сокрушительный удар по складу с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области

1:09
Мир

Российская авиация нанесла сокрушительный удар по хранилищу ВСУ, которое было расположено в населённом пункте Староконстантинов Хмельницкой области. В результате атаки поражены боевые самолёты и британские ракеты Storm Shadow. Об этом заявил обозреватель издания Asia Times Стивен Брайен.

AT: Россия нанесла сокрушительный удар по складу с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области
Фото: goodfon.ru

"29 мая россияне атаковали седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове. Пять Су-24 были повреждены или уничтожены, а хранилища ракет Storm Shadow пострадали", — говорится в публикации. 

Брайен подчеркнул, что это один из самых серьёзный ударов по Украине, который "наделал много шума". Аналитик отметил, что глава Минобороны Незалежной Алексей Резников опубликовал праздничную открытку с изображением Су-24, оснащённого крылатой ракетой Storm Shadow. Однако возникла проблема, поскольку на открытке были изображены знаки отличия седьмой бригады тактической авиации, что позволило России узнать, где именно базируются самолёты-носители. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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