Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Татьяна Тарасова сообщила о самочувствии Костомарова: "Про операцию даже не слышала"
Чеченские подразделения поставили цель освободить Кривой Рог
Ракетный удар по порту Одессы: поражён десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины
Политолог Ищенко объяснил, почему командование ВСУ откажется от наступления
Военкор Лисицын рассказал о боях на донецком и запорожском направлениях
"Известия": есть три причины, по которым ВСУ не начинают контрнаступление
Южнокорейский эксперт Асан Ян Ук: эффект от спутника КНДР в случае успешного запуска был бы ограниченным
Мать Артура Смольянинова* рассказала о финансовом положении своей бывшей невестки: "Ей не дают работать"
Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае

В соцсетях обсуждают поражение штаба ГУР в Киеве: бункер пробит насквозь

1:14
Мир

Россия поразила один из центров принятия решений на Украине, который расположен на Рыбальском острове в черте Киева. Там был размещён штаб Главного управления разведки (ГУР). Публицист Юлия Витязева, ссылаясь на собственные источники, подчеркнула: бункер пробит насквозь.

В соцсетях обсуждают поражение штаба ГУР в Киеве: бункер пробит насквозь
Фото: goodfon.ru

После начала массированного удара весь личный состав штаб-квартиры спустился в убежище, но ВКС РФ использовали ракету с проникающей боевой частью, которая пробила здание и фундамент и взорвалась, полностью разрушив укрытие.

"Там находилось до ста офицеров ВСУ и гражданского персонала, в том числе двадцать иностранных военных из США и Великобритании, которые взаимодействовали между Центром и аналогичными западными штабами. В тот же вечер из Киева срочно вылетели два вертолёта в сторону границы с Польшей", — указала Витязева в своём Telegram-канале.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива также оценил поражение штаба ГУР и подчеркнул, что "лёд тронулся".

"Ну что, наговорился, сказочный Кирилл (Начальник ГУР Кирилл Буданов. — Прим. ред.)?", — отметил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих

Издание РИА Новости опубликовало список российских телеведущих, которые выступили против СВО на Украине или заняли нейтральную позицию, уйдя в тень.

Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане: "Продажная нацистская свинья!"
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане
От Гуревича до Нагиева: телеведущие, которые пропали с экранов после начала СВО
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Стало известно, почему ВКС РФ не били по штабу ГУР в Киеве
Российские туристы пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"
Последние материалы
Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае
Кнутов: "Налёты БПЛА могут быть чаще, и они могут быть более точными"
Дандыкин оценил удар по бункеру ГУР в Киеве: "хлопцы" ликвидированы
Город полностью разрушен: Асламова показала, что сейчас происходит в Бахмуте
Мария Машкова поддержала дочь Владимира Соловьёва, осудившую СВО: "Будут судить наших отцов"
Юрист Семеновский: опыт Валдеца доказал, что пророссийская позиция на Западе смертельно опасна
"ТурПром": Турция испугалась нового конкурента, который намерен забрать у неё российских туристов
Hürriyet: Путин и Зеленский прибудут в Турцию после инаугурации Эрдогана
Боевики ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района
Кедми озвучил самый неудобный вопрос после атаки дронов ВСУ на Москву
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников