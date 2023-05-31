В соцсетях обсуждают поражение штаба ГУР в Киеве: бункер пробит насквозь

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Россия поразила один из центров принятия решений на Украине, который расположен на Рыбальском острове в черте Киева. Там был размещён штаб Главного управления разведки (ГУР). Публицист Юлия Витязева, ссылаясь на собственные источники, подчеркнула: бункер пробит насквозь.

Фото: goodfon.ru

После начала массированного удара весь личный состав штаб-квартиры спустился в убежище, но ВКС РФ использовали ракету с проникающей боевой частью, которая пробила здание и фундамент и взорвалась, полностью разрушив укрытие.

"Там находилось до ста офицеров ВСУ и гражданского персонала, в том числе двадцать иностранных военных из США и Великобритании, которые взаимодействовали между Центром и аналогичными западными штабами. В тот же вечер из Киева срочно вылетели два вертолёта в сторону границы с Польшей", — указала Витязева в своём Telegram-канале.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива также оценил поражение штаба ГУР и подчеркнул, что "лёд тронулся".

"Ну что, наговорился, сказочный Кирилл (Начальник ГУР Кирилл Буданов. — Прим. ред.)?", — отметил он.