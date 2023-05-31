Бойцы российской армии нанесли мощный ракетный удар по инфраструктуре одесского порта. В результате атаки поражён принадлежащий украинским ВМС средний десантный корабль "Юрий Олефиренко". По предварительной информации вследствие полученных повреждений судно затоплено, сообщают российские военкоры.
Охота за этим кораблём шла давно. В начале военной спецоперации судно действовало в Днепро-Бугском лимане. С борта "Юрия Олефиренко" укронацисты вели огонь по территориям Херсонской области. С судна стреляли из РСЗО "Град".
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