Ракетный удар по порту Одессы: поражён десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины

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Бойцы российской армии нанесли мощный ракетный удар по инфраструктуре одесского порта. В результате атаки поражён принадлежащий украинским ВМС средний десантный корабль "Юрий Олефиренко". По предварительной информации вследствие полученных повреждений судно затоплено, сообщают российские военкоры.

Фото: redstar.ru

Охота за этим кораблём шла давно. В начале военной спецоперации судно действовало в Днепро-Бугском лимане. С борта "Юрия Олефиренко" укронацисты вели огонь по территориям Херсонской области. С судна стреляли из РСЗО "Град".