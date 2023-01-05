Спецоперацию на Украине нельзя будет считать завершённой, если в состав России не войдут Николаев и Одесса. Такое мнение высказал первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Депутат подчеркнул, что через Николаев и Одессу Запад ведёт снабжение Украины военной техникой и вооружением. Это значит, что гарантировать безопасность Донбасса без присоединения этих городов к РФ не представляется возможным.
"Вряд ли можно считать итоги военной операции представительными или результативными для России, если Одесса, Николаев — то есть побережье — останется в руках Украины", — сказал Затулин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Депутат подчеркнул, что Россия считает отведение угрозы от Донбасса своей приоритетной задачей.
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