Депутат Затулин: Николаев и Одесса должны стать частью РФ ради безопасности Донбасса

Спецоперацию на Украине нельзя будет считать завершённой, если в состав России не войдут Николаев и Одесса. Такое мнение высказал первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутат подчеркнул, что через Николаев и Одессу Запад ведёт снабжение Украины военной техникой и вооружением. Это значит, что гарантировать безопасность Донбасса без присоединения этих городов к РФ не представляется возможным.

"Вряд ли можно считать итоги военной операции представительными или результативными для России, если Одесса, Николаев — то есть побережье — останется в руках Украины", — сказал Затулин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Депутат подчеркнул, что Россия считает отведение угрозы от Донбасса своей приоритетной задачей.