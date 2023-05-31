Дмитрий Медведев: британские чиновники являются законной целью для России

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет полное право "проецировать силу за пределы своих границ". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал британского министра "бестолковым чиновником" и подчеркнул, что Лондон ведёт против Москвы необъявленную войну.

Фото: ya.ru

Британия — извечный враг России — должна помнить, что в рамках общепризнанного международного права Лондон можно расценивать как "находящейся в состоянии войны", указал Медведев.

"В таком случае любое должностное лицо (Британии. - Прим. ред.) может рассматриваться как законная военная цель", — заключил он в своих социальных сетях.