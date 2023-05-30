Rebelión: Украине придётся продать часть своих территорий из-за долгов Западу

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Украина может столкнуться с необходимостью продажи своих земель из-за долгов Западу. Такой прогноз сделал журналист Алехандро Марко дель Понт.

Фото: Ютуб

"Украина может оказаться в таких условиях, что начнется принудительная приватизация за долги, в результате которой природные ресурсы страны окажутся в частной собственности иностранцев", — написал Алехандро Марко дель Понт в материале для Rebelión.

Обозреватель уверен, что киевские власти не смогут выполнять свои долговые обязательства перед МВФ и Всемирным банком ввиду серьёзных экономических проблем и непрекращающихся военных действий.

Слабостью Украины с удовольствием воспользуются крупные западные инвесторы, такие как Vanguard Grup или BlackRock. Автор обратил внимание, западные банки и инвестиционные компании уже сейчас контролируют часть земель Украины.

Однако это не единственный вариант развития событий на Украине, страну может ждать ещё более печальная участь, уверен Алехандро Марко дель Понт. Украина может стать частью Польши или просто исчезнуть с лица Земли, или стать собственностью компаний США.