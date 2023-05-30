Al Jazeera: Европа — это "тигр без клыков", она бессильна перед Россией

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз ввёл уже десять пакетов санкций против России, поддержал потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты, действует эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ. И всё же Европа — это "тигр без клыков", она бессильна против России, говорится в материале катарского телеканала Al Jazeera.

Фото: tehnowar.ru

Отмечается, что несмотря на многочисленные санкции и ограничения, нефтепродукты из России всё равно попадают в Европу. Точнее сказать, российскую нефть перерабатывают в третьих странах, откуда она попадает в государства ЕС. В числе таких стран, например, Индия, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Сей факт даже побудил представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля пригрозить принять меры против Индии за обход решения о западных санкциях против России.

В ответ министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посоветовал европейскому чиновнику и другим должностным лицам в Брюсселе ещё раз ознакомиться с правилами ЕС по введению санкций.

После чего Боррель заявил, что он вовсе не против того, чтобы Индия покупала нефть в России. Хотя и дополнил, что по-прежнему настаивает на проверках.

По словам Виктора Катона, специалист по отслеживанию поставок нефти в Центре Kpler, до спецоперации на Украине экспорт российской нефти в Индию обеспечивал один процент потребностей страны. По его словам, сейчас экспорт колеблется от 40 до 45 процентов, Индия импортировала в апреле 2023 года более двух миллионов баррелей российской нефти в сутки.

Отметим, это неофициальные данные, а оценки Центра анализа данных Kpler. Относится к ним следует с известной долей скепсиса, пусть данные этого центра часто цитирует западная (ну или восточная, как в случае с Al Jazeera) пресса.

Но процитируем вышеупомянутого специалиста центра. Виктор Катона назвал западные санкции "тигром без клыков". По его словам, единственный способ для Запада навредить российской нефтяной отрасли — это помешать Индии и Китаю покупать российскую нефть.

Но попытка помешать этим странам может привести к тому, что цены на нефть вырастут до 200 долларов за баррель. Да и к тому же что в Индии, что в Китае едва ли будут молча наблюдать за тем, что кто-то на Западе пытается им помешать приобретать российские энергоресурсы.