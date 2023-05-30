Эксперты считают, что шансы Украины на членство в НАТО крайне невелики. Об этом сообщает Reuters.
Обозреватели отметили, что заявка Киева на вступление в НАТО вызвала большие разногласия среди его членов.
"На встрече в Осло на этой неделе министры иностранных дел стран НАТО попытаются сгладить разногласия по поводу заявки Украины на членство в альянсе, поскольку союзники расходятся во мнениях относительно призывов предоставить Киеву "дорожную карту" для вступления на июльском саммите", — сказано в материале.
Руководство Альянса не пошло навстречу Украине, желающей получить ускоренное членство в организации, потому что некоторые страны НАТО полагают, что подобные шаги могут способствовать развязыванию военных действий с РФ.
С другой стороны, Украина требует от НАТО конкретных мер, которые бы могли помочь ей стать членом Альянса в июле.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что вступление Киева в союз невозможно, пока на украинской территории продолжаются боевые действия.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.