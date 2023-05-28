Ермак: приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для завершения вооружённого конфликта

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Приглашение украинского государства в НАТО может быть главным фактором для завершения вооружённого противостояния, следует из сегодняшнего заявления руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Фото: fishki.net

Вхождение Украины в состав Североатлантического альянса Ермак назвал "реальностью", которая остро необходима современному миру и современной Европе, пишет телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".