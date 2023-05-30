МИД России проинформировал, кто стоит за поиском наёмников для Украины

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Поиском наёмников для пополнения рядов Вооружённых сил Украины занимаются в интернете, сообщили в российском МИД. По данным дипмиссии, "солдатам удачи" предлагают заключить контракт британские спецслужбы.

Фото: abomus.co.il

Так, ранее на сайте вакансий Adzuna появилось объявление, которое разместила компания EU Citizenship Program, SUH из Великобритании.

"По имеющейся в публичном доступе информации, на стороне киевского режима воюет значительное число наёмников со всех концов света. Для их вербовки западниками используются самые различные площадки", — прокомментировали ситуацию в российском посольстве.

Компания предлагает соискателям с Ближнего Востока и Африки заключить бессрочный контракт, за который заплатят более 20 тысяч фунтов стерлингов.