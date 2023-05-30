Поиском наёмников для пополнения рядов Вооружённых сил Украины занимаются в интернете, сообщили в российском МИД. По данным дипмиссии, "солдатам удачи" предлагают заключить контракт британские спецслужбы.
Так, ранее на сайте вакансий Adzuna появилось объявление, которое разместила компания EU Citizenship Program, SUH из Великобритании.
"По имеющейся в публичном доступе информации, на стороне киевского режима воюет значительное число наёмников со всех концов света. Для их вербовки западниками используются самые различные площадки", — прокомментировали ситуацию в российском посольстве.
Компания предлагает соискателям с Ближнего Востока и Африки заключить бессрочный контракт, за который заплатят более 20 тысяч фунтов стерлингов.
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