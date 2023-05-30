"Страна.ua": украинские военкомы богатеют за счёт призывников — каждый почти миллиардер

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За счёт мобилизации сотрудники военкоматов Незалежной становятся олигархами, сообщили украинские СМИ. По их данным, военкомы давно разработали коррупционную схему.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/53702

Военкомы берут взятки за возможность не идти в ряды ВСУ, сообщили источники.

"На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер… В моём городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам", — рассказал собеседник "Страны.ua".

В среднем справка о негодности к службе обходится около 12 тысяч долларов, и действует три месяца. За это время потенциальный военнослужащий успевает уехать из страны.