За счёт мобилизации сотрудники военкоматов Незалежной становятся олигархами, сообщили украинские СМИ. По их данным, военкомы давно разработали коррупционную схему.
Военкомы берут взятки за возможность не идти в ряды ВСУ, сообщили источники.
"На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер… В моём городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам", — рассказал собеседник "Страны.ua".
В среднем справка о негодности к службе обходится около 12 тысяч долларов, и действует три месяца. За это время потенциальный военнослужащий успевает уехать из страны.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.