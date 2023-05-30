Украинские спецслужбы "открыли" в двух районных РОВД Херсона пыточные камеры для подозреваемых в связях с Россией, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, попавшие на допрос пропадают без вести.
Как уточнил источник, вероятнее всего, таких граждан Украины "ликвидируют", но официально они числятся пропавшими без вести. Те, кто не выдержал пыток, вынуждены сознаваться даже в том, чего не совершали.
Так, по данным собеседника, в отделении полиции Днепровского района скончался помощник бизнесмена. Начальник выехал в другой регион России, а он остался.
"Содержался в пыточной камере Днепровского РОВД, зверски избит, на следующий день умер в камере", — рассказал источник РИА Новости.
Кроме того, до смерти замучили по меньшей мере ещё трёх человек.
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