РИА Новости: украинские силовики в РОВД Херсона пытают людей за связи с Россией

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Украинские спецслужбы "открыли" в двух районных РОВД Херсона пыточные камеры для подозреваемых в связях с Россией, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, попавшие на допрос пропадают без вести.

Фото: flickr. com

Как уточнил источник, вероятнее всего, таких граждан Украины "ликвидируют", но официально они числятся пропавшими без вести. Те, кто не выдержал пыток, вынуждены сознаваться даже в том, чего не совершали.

Так, по данным собеседника, в отделении полиции Днепровского района скончался помощник бизнесмена. Начальник выехал в другой регион России, а он остался.

"Содержался в пыточной камере Днепровского РОВД, зверски избит, на следующий день умер в камере", — рассказал источник РИА Новости.

Кроме того, до смерти замучили по меньшей мере ещё трёх человек.

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