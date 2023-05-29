Летом и зимой текущего года украинцы столкнутся с дефицитом электроэнергии, следует из заявления руководителя национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. В качестве крайней меры не исключены ограничения потребителей, констатировал он.
"Определённый недостаток энергии будет ощущаться в энергосистеме в течение летних месяцев, потому что будем много ремонтироваться, а также в течение следующей зимы, — предупредил Кудрицкий. — Но это не означает аварийные отключения. Ограничение потребителей -это, точно, не приоритетная, а, скорее, крайняя мера для сбалансирования энергосистемы".
Компенсировать дефицит возможно, по словам Кудрицкого, посредством включения дополнительных энергоблоков на газе. Кроме того, власти изучают возможность привлечения аварийной помощи со стороны энергетических систем европейских государств, резюмировал глава "Укрэнерго".
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