Из-за холодов Украине понадобилась белорусская электроэнергия

Аномально холодная погода привела к тому, что Украина попросила Белоруссию срочно помочь с поставками электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-аккаунт белорусского Минэнерго.

В ведомстве отмечают, что поставки прошли в рамках согласованного договора, подразумевающего аварийную помощь.

"По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн. кВт⋅ч электроэнергии", — сообщает ведомство.

Также уточняется, что энергию на Украину поставляли "в окне" с 11 до 21 часа 18 января, поставка была очень важна для сохранения устойчивости всей украинской энергосистемы.

Между тем синоптики отмечают: холодная погода на территории Украины задержится до 20-21 января.