Аномально холодная погода привела к тому, что Украина попросила Белоруссию срочно помочь с поставками электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-аккаунт белорусского Минэнерго.
В ведомстве отмечают, что поставки прошли в рамках согласованного договора, подразумевающего аварийную помощь.
"По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн. кВт⋅ч электроэнергии", — сообщает ведомство.
Также уточняется, что энергию на Украину поставляли "в окне" с 11 до 21 часа 18 января, поставка была очень важна для сохранения устойчивости всей украинской энергосистемы.
Между тем синоптики отмечают: холодная погода на территории Украины задержится до 20-21 января.
"По прогнозам 20-21 января начнет постепенно повышаться температура, примерно 25-го будет тепло, днём около нуля на территории Украины.
На мороз нужно, конечно, обращать внимание, в этом месяце очень холодно", — сообщил в эфире канала "Украина 24" синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.
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