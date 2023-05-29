В Сирии на минувшей неделе совершили одну из наиболее резонансных атак на контингент РФ. В Сети появилась информация о том, что погиб полковник армии РФ Олег Печевистый.
Трагедия случилась в ночь на 26 мая. На территорию штаба тактического направления российских ВС в провинции Хомс с обеих сторон напала группа из 150 террористов. Мощная атака была отбита, благодаря слаженным действиям бойцов ВС РФ. Через сутки ВКС РФ приступили к массированной бомбардировке позиций боевиков.
По словам военного аналитика Рыбаря, это ЧП выбивается из той тенденции, которая сложилась в течение последних нескольких лет. ранее террористы атаковали малочисленными группировками, стараясь избегать ударов по постам РФ и скрываясь в пустыне.
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