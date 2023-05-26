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Правозащитник из США Барака напомнил о позоре Зеленского в Японии

1:00
Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский выглядел в Японии очень нелепо, когда заявил, что разрушенный Артёмовск напоминает ему Хиросиму, на которую американцы сбросили атомную бомбу в 1945 году. Такое заявление сделал правозащитник из США Аджаму Барака.

Правозащитник из США Барака напомнил о позоре Зеленского в Японии
Фото: https://mosregtoday.ru

Политолог отметил, что параллель между Артёмовском и Хиросимой действительно есть, но совсем не такая, о какой говорил Зеленский.

"Этот актер-президент Зеленский такой клоун. Кто-то должен напомнить ему, что именно США напрасно разрушили Хиросиму и убили её жителей. Их принесли в жертву для демонстрации силы. Таким же образом сегодня приносят в жертву украинцев ради интересов Соединённых Штатов", — написал Барака в своём Twitter*.

Эти слова украинский президент произнёс во время участия в саммите G7 в японской Хиросиме, на повестке которого находился украинский конфликт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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