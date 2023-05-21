Украинский президент Владимир Зеленский в ходе саммита G7, который прошёл в японской Хиросиме, сравнил этого город с Артёмовском.
Таким образом Зеленский ответил на вопрос журналиста телевидения Хиросимы RCC, который предложил украинскому лидеру подумать о заключении мира, нежели о продолжении военных действий. Журналист нашёл странным просьбы Зеленского о передаче нового оружия Украине в Хиросиме, пережившей самую страшную трагедию в истории человечества, когда на неё в августе 1945 года была сброшена атомная бомба.
Зеленский заявил, что трагедия Хиросимы напоминает ему разрушенный Артёмовск.
"Скажу откровенно, скажу открыто — фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут [Артемовск]. Теперь, что мы видим, то же самое будет и в Бахмуте [Артемовске], и городах. К сожалению, сегодня это трагедия, поэтому, когда вы говорите, — "просите", мы не просим, нас приглашают", — витиевато выразил свою мысль Зеленский.
Ранее схожую реакцию у американских пользователей вызвало решение лидера США Джо Байдена направить Украине истребители F-16. Американцы выразили возмущение по поводу того, что их мнения никто "наверху" не спрашивает, когда принимает решение о продолжении военных действий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.