Зеленский провёл аналогию между Хиросимой и Артёмовском

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе саммита G7, который прошёл в японской Хиросиме, сравнил этого город с Артёмовском.

Фото: https://mosregtoday.ru

Таким образом Зеленский ответил на вопрос журналиста телевидения Хиросимы RCC, который предложил украинскому лидеру подумать о заключении мира, нежели о продолжении военных действий. Журналист нашёл странным просьбы Зеленского о передаче нового оружия Украине в Хиросиме, пережившей самую страшную трагедию в истории человечества, когда на неё в августе 1945 года была сброшена атомная бомба.

Зеленский заявил, что трагедия Хиросимы напоминает ему разрушенный Артёмовск.

"Скажу откровенно, скажу открыто — фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут [Артемовск]. Теперь, что мы видим, то же самое будет и в Бахмуте [Артемовске], и городах. К сожалению, сегодня это трагедия, поэтому, когда вы говорите, — "просите", мы не просим, нас приглашают", — витиевато выразил свою мысль Зеленский.

Ранее схожую реакцию у американских пользователей вызвало решение лидера США Джо Байдена направить Украине истребители F-16. Американцы выразили возмущение по поводу того, что их мнения никто "наверху" не спрашивает, когда принимает решение о продолжении военных действий.