Мощный обстрел Донецка продолжается: под огонь ВСУ попали почти все районы столицы ДНР

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Под мощный обстрел со стороны позиций укронацистов попали 26 мая уже почти все районы Донецка. Только что появилась информация о "прилётах" ещё не менее десятка ракет из РСЗО. Около половины восьмого вечера осколки упали в Куйбышевском и Киевском районах столицы ДНР.

Фото: РИА Новости

Напомним, утром в пятницу под огнём оказались Калининский, Ворошиловский и Петровский районы города.

По предварительным данным, численность раненых мирных жителей в результате ракетных ударов по Донецку достигла четырёх. Погибла 37-летняя женщина. Над городом продолжает активно работать система ПВО ВС России. Сбиваемое разлетается по территории всего Донецка, сообщают местные жители.