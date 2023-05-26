Под мощный обстрел со стороны позиций укронацистов попали 26 мая уже почти все районы Донецка. Только что появилась информация о "прилётах" ещё не менее десятка ракет из РСЗО. Около половины восьмого вечера осколки упали в Куйбышевском и Киевском районах столицы ДНР.
Напомним, утром в пятницу под огнём оказались Калининский, Ворошиловский и Петровский районы города.
По предварительным данным, численность раненых мирных жителей в результате ракетных ударов по Донецку достигла четырёх. Погибла 37-летняя женщина. Над городом продолжает активно работать система ПВО ВС России. Сбиваемое разлетается по территории всего Донецка, сообщают местные жители.
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