ВС РФ нанесли удары по базам наёмников иностранного легиона и бригад ВСУ на Артёмовском направлении

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Авиация "Южной" группировки российских войск нанесла сегодня несколько ракетно-бомбовых ударов по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ под Верхнекаменским.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Под огонь российской авиации попали 26 мая также пункт временной дислокации иностранного легиона и позиции резерва 24-й бригады укронацистов под Торецком.

Кроме того, бойцы ВС РФ обстреляли командно-наблюдательный пункт и укрытие боевой техники 110-го резерва мехбригады ВСУ под Авдеевкой в ДНР.

Огонь ТОС "Солнцепёк" поразил опорный пункт 53-й бригады киевского режима под населённым пунктом Водяное, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".