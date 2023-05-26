Врио руководителя ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением, в котором призвал дончан по возможности воздерживаться от перемещений по городу в связи с тем, что боевики ВСУ не прекращают массированные ракетные обстрелы.
Напомним, с утра в пятницу, 26 мая, столица республики уже трижды подверглась обстрелам со стороны позиций укронацистов. По словам мэра Донецка Андрея Кулемзина, киевский режим нанёс несколько ударом ракетами из РСЗО. Под огонь попали Кировский, Калининский и Ворошиловский районы города, уточнило представительство СЦКК в ДНР.
По последним данным, жертвой обстрелов стала 37-летняя женщина, а двое мирных жителей получили серьёзные ранения.
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Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.