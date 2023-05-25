Политолог Журавлёв: Запад угрожает Сербии проблемами с Косово, настраивая против России

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У Евросоюза есть достаточно сильные рычаги давления, позволяющие заставить Сербию принять антироссийскую политику и присоединится к санкциям против РФ, заявил политолог Дмитрий Журавлёв.

Фото: РИА Новости

Сербский лидер Александр Вучич публично отказался вводить любые ограничительные меры против России, хотя делегация Сербии в ООН поддержала антироссийкую резолюцию. Это подтверждает тот факт, что Евросоюз оказывает давление на Белград, отметил эксперт.

"Сербия маленькая, находится в полном экономическом взаимодействии с соседями. Также есть вопрос Косова. Если Запад скажет косоварам, что можно действовать, то там возникнут серьёзные проблемы", — заверил Журавлёв в интервью Телеканалу "360".

Но пока Брюссель боится пользоваться собственными возможностями в полной мере, считает глава Института национальных проблем. Если ЕС усилит нажим, сербы могут отправить Вучича в отставку, и тогда нельзя исключать, что к власти в стране придёт политик с антизападными взглядами, резюмировал политолог.