Город Нью-Йорк в будущем может полностью оказаться под водой. Об этом говорят исследования учёных из Геологической службы США и Университета Род-Айленда.
По мнению экспертов, главной причиной является наличие крупнейших небоскрёбов, построенных на неустойчивом грунте. Как сообщает РИА Новости, подобное оседание земли угрожает ещё 99 крупным городам.
Учёные утверждают, что общий вес строений в Нью-Йорке составляет 770 миллионов тонн. Из-за этой общей нагрузки мегаполис постепенно погружается в океан примерно на 3-3,5 миллиметра в год. При этом любое новое строительство будет значительно ухудшать ситуацию.
"Каждое новое высотное здание, возведённое на побережье, увеличивает риск оседания и наводнения в будущем", — заявил руководитель исследования Том Парсонс.
Учёные предупреждают, что в настоящих условиях стандартные меры реагирования на возможные наводнения не будут эффективными. Речь идёт о строительстве береговых насыпей, осушении и откачки грунтовых вод. Эти методы применяются там, где здания имеют устойчивую поверхность, например, в Бронксе и Верхнем Манхэттене.
Основная часть Нью-Йорка же находится на неустойчивых прибрежных, озёрных и ледниковых отложениях. Специалисты подчеркивают, что такой грунт изначально не предназначен для строительства крупных сооружений.
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