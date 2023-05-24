РИА Новости: Нью-Йорк в будущем может полностью оказаться под водой

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Город Нью-Йорк в будущем может полностью оказаться под водой. Об этом говорят исследования учёных из Геологической службы США и Университета Род-Айленда.

Фото: https://www.ridus.ru/images/2020/6/5/1104090/in_article_646839154c.jpg

По мнению экспертов, главной причиной является наличие крупнейших небоскрёбов, построенных на неустойчивом грунте. Как сообщает РИА Новости, подобное оседание земли угрожает ещё 99 крупным городам.

Учёные утверждают, что общий вес строений в Нью-Йорке составляет 770 миллионов тонн. Из-за этой общей нагрузки мегаполис постепенно погружается в океан примерно на 3-3,5 миллиметра в год. При этом любое новое строительство будет значительно ухудшать ситуацию.

"Каждое новое высотное здание, возведённое на побережье, увеличивает риск оседания и наводнения в будущем", — заявил руководитель исследования Том Парсонс.

Учёные предупреждают, что в настоящих условиях стандартные меры реагирования на возможные наводнения не будут эффективными. Речь идёт о строительстве береговых насыпей, осушении и откачки грунтовых вод. Эти методы применяются там, где здания имеют устойчивую поверхность, например, в Бронксе и Верхнем Манхэттене.

Основная часть Нью-Йорка же находится на неустойчивых прибрежных, озёрных и ледниковых отложениях. Специалисты подчеркивают, что такой грунт изначально не предназначен для строительства крупных сооружений.

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